Lorena, come sfruttare lockdown e social per ideare la nuova campagna Calzedonia

Lorena Gallonelli, 45enne volto conosciutissimo a Castel San Giovanni dove dal 1995 gestisce un negozio di abbigliamento, è l’ideatrice di una nuova campagna pubblicitaria del noto marchio Calzedonia. La commerciante castellana durante i mesi di lockdown, un anno fa, ha dovuto chiudere per un periodo il negozio. Durante quei mesi non si è persa d’animo, ma ne ha anzi approfittato per mettere a frutto la sua passione per la fotografia e il suo estro creativo. Ha studiato come si utilizzano i social e ha successivamente aperto un suo profilo Instagram (flatlay_passion) dove ha iniziato a postare contenuti e immagini scattate con una tecnica particolare (flatlay). I contenuti hanno attirato l’attenzione del noto brand che ha deciso di affidarle l’ultima sua campagna pubblicitaria dedicata ai calzini a tema viaggio.

