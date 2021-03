Fondi straordinari per l’emergenza Covid: a Ponte oltre 600mila euro

Ammonta a 609.350 euro il totale dei fondi straordinari per l’emergenza Covid arrivati al Comune di Ponte dell’Olio, per la gran parte erogati dal Governo e dalla Regione Emilia-Romagna.

Il dettaglio è stato illustrato l’altra sera nel corso del consiglio comunale, riunito in videoconferenza, dall’assessore al bilancio Gabriele Valla, rispondendo ad un’interpellanza presentata dal gruppo “Insieme per cambiare il futuro” nelle persone di Federico Ratti e Marco Rossi. I due consiglieri chiedevano di conoscere l’importo complessivo dei fondi erogati a Ponte dell’Olio ed accertati al 31 dicembre 2020 e l’importo complessivo impegnato e liquidato.

204.885euro sono arrivati ex articolo 106 del decreto legislativo 34/2020 per le funzioni fondamentali; 289mila052 euro derivano dall’articolo 112 del decreto 34/2020, i cosiddetti fondi zone rosse. Di questi sono stati impegnati 131mila654 euro ed utilizzati per agevolazioni scolastiche e Tari, contributi alle associazioni sportive e alla Pubblica assistenza Valnure, per l’acquisto di attrezzature per la gestione in sicurezza di iniziative pubbliche. Per i bonus spesa sono arrivati 49.908 euro, di cui è stata erogata la prima metà. I secondi 25mila euro saranno erogati tra marzo e aprile.