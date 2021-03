Valtidone e Valluretta, donata una ambulanza al paese di Hann in Senegal

I volontari della Pubblica Assistenza Valtidone Valluretta hanno donato un’ambulanza al Senegal. Si tratta del quarto mezzo che nel corso degli anni la Pubblica dona, per il tramite dell’associazione Insieme per lo sviluppo di Hann (città vicina alla capitale Dakar), al Paese africano. Quest’ultima ambulanza servirà ai volontari di un’associazione del soccorso che al momento non ha mezzi propri e deve arrangiarsi con quelli di proprietà di ciascun volontario. Per il trasporto è stato necessario caricare l’autoambulanza su di un carro attrezzi che l’ha trasportata fino a Genova. Il viaggio via mare durerà circa un mese.

