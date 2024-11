Cena in memoria di Roberta e Rossella, raccolti oltre 8mila euro per Oncologia

Oltre 8mila euro sono stati raccolti durante la cena benefica organizzata dagli amici di Roberta Baccini e Rossella Groppi, due piacentine scomparse a causa del cancro.

L’evento, giunto alla sua quarta edizione, si è svolto al ristorante “Il Lupo”, di Ciriano, e ha visto la partecipazione di 183 persone. I fondi raccolti saranno destinati al reparto di oncologia dell’ospedale “Guglielmo da Saliceto”.

“Quest’anno è stato straordinario – raccontano gli amici –, perché siamo riusciti a raggiungere una cifra sbalorditiva, la più grande mai raccolta: anche l’anno scorso eravamo contenti, ma eravamo arrivati a seimila euro. Quest’anno in una sola serata invece ne abbiamo raccolti 8.150: un grande successo e un bel modo per ricordare le nostre amiche”. Roberta era una volontaria attiva in Kenya, mentre Rossella insegnava al liceo Cassinari.

La serata ha visto intervenire anche la direttrice di Oncologia Elisa Anselmi, il suo predecessore Luigi Cavanna e la presidente di Amop Romina Piergiorgi.

“La serata è stata possibile grazie a tante persone – continuano –, in primis i commercianti di Carpaneto che hanno offerto i premi per la riffa. Ma oltre a loro ci teniamo a ringraziare anche il pastificio Groppi, le cantine Campana e il laboratorio Deliziati di Elena Serena. Grazie poi a Fabri e Isa per l’intrattenimento musicale e al ristorante Il Lupo di Ciriano per la disponibilità, la cortesia e la professionalità dimostrati”.