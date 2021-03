Polveri sottili alle stelle: scattano di nuovo le misure emergenziali

Dopo un breve rientro dell’emergenza, scattano di nuovo anche a Piacenza – nelle

giornate di giovedì 4 e venerdì 5 marzo – le restrizioni aggiuntive per il superamento

dei livelli di Pm10. A decretarlo è l’odierno bollettino Arpae.

Giovedì 4 e venerdì 5 marzo, pertanto, sarà vietata la circolazione anche alle auto e ai

mezzi commerciali diesel Euro 4, oltre ai veicoli che già abitualmente non possono

circolare, dal lunedì al venerdì, tra le 8.30 e le 18.30: benzina sino alla tipologia Euro

2 inclusa, benzina/gpl o benzina/metano pre Euro e Euro 1, diesel sino alla categoria

Euro 3 compresa, ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro e Euro 1.

Ai provvedimenti sul traffico si aggiungono, per i prossimi due giorni, le disposizioni

riguardanti l’abbassamento delle temperature medie fino a un massimo di 19°C nelle

abitazioni private e 17°C negli spazi commerciali e ricreativi, il divieto di

combustione all’aperto e, in presenza di impianti alternativi, il divieto di utilizzo delle

biomasse per riscaldamento domestico, in caso di classe di prestazione energetica ed

emissiva inferiore alle quattro stelle. E’ inoltre vietato lo spandimento di liquami

zootecnici senza l’adozione di tecniche ecosostenibili.