Castel San Giovanni, il Comune cerca 50 nuovi volontari

Il Comune di Castel San Giovanni lancia #VOLaCASTELLO, un bando per la ricerca di volontari in grado di gestire una serie infinita di microattività di pubblica utilità, oggi affidate ad una squadra di volontari Auser. Sono persone che vegliano, ad esempio, all’entrata e all’uscita dei bimbi da scuola o che li assistono sullo scuolabus. Intervengono in caso di piccoli lavoretti, manutenzioni semplici, ritirano gli ingombranti al domicilio, tengono in ordine attorno ai cassonetti, aiutano gli anziani al domicilio. Il Comune cerca un gestore in grado di mettere a disposizione almeno 50 volontari per i prossimi tre anni. In cambio offre 100 mila euro all’anno per la copertura delle spese.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà