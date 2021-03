Sarmato, rimossa auto abbandonata da mesi. Multa di 1.600 euro al proprietario

Stop alle auto abbandonate in mezzo alla strada da mesi, se non da anni, che spesso diventano veri e propri rifiuti: a Sarmato, con il rinnovo del servizio di polizia locale, è iniziata anche un’attività di “pulizia” delle strade del paese che riguarda i veicoli abbandonati ma non solo.

Il primo intervento ha riguardato una Ford Fiesta che si trovava in stato di evidente abbandono in via Scalabrini: da almeno sette mesi di trovava su area pubblica senza che nessuno l’avesse mai spostata. Così gli agenti della polizia locale hanno recuperato il veicolo affidandosi ad una ditta dotata di carro attrezzi ed hanno quindi avvisato il proprietario, un cittadino straniero che attualmente si trova all’estero. Oltre a dover pagare le spese per la rimozione dell’auto, gli agenti gli hanno fatto un verbale da 1.666 euro per abbandono di rifiuti. Presto altre situazioni simili sul territorio comunale saranno vagliate dalla polizia locale, seguendo il medesimo iter.