Al volante senza patente: due denunce a Carpaneto e Podenzano

I controlli che la Polizia locale dell’Unione Val Nure Val Chero ha effettuato negli ultimi dieci giorni hanno portato alla denuncia di due persone che guidavano senza patente e senza assicurazione procedendo anche al sequestro del mezzo. Nel comune di Carpaneto, la Polizia locale ha fermato un cittadino rumeno che circolava alla guida di un’autovettura trasportando un parente minorenne. Dagli accertamenti è emerso che il conducente guidava senza patente e che era già stato fermato più volte per lo stesso motivo. Ne è conseguita la trasmissione all’Autorità giudiziaria per guida senza patente reiterata. Gli agenti hanno inoltre posto il mezzo sotto sequestro perché senza copertura assicurativa.

Nel comune di Podenzano la Polizia locale ha fermato un cittadino egiziano che circolava alla guida di un’auto senza aver mai conseguito la patente di guida italiana. Durante i controlli l’uomo ha presentato un permesso internazionale di guida non conforme alle prescrizioni e per questo è stato deferito all’Autorità giudiziaria. Anche in questo caso il veicolo è stato posto sotto sequestro.

