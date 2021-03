Le interviste degli studenti per celebrare l’8 marzo: “Creiamo ponti tra culture”

“Donne e religioni: culture in dialogo tra generazioni”. E’ questo il titolo dell’evento che in occasione di lunedì 8 marzo, festa della donna, andrà in scena ovviamente nelle modalità online e che vedrà protagonisti i ragazzi della Consulta Provinciale degli studenti. Si tratta di un’iniziativa promossa dalla prefettura di Piacenza nell’ambito di “un congiunto momento di confronto per delineare, mediante testimonianze dirette, la figura della donna nella quotidianità dei diversi contesti culturali e religiosi”. Suor Cecilia e Suor Antonella, Harias Preet Kaur, Lodovica Ghezzi, Federlica Moroso, Angelica Cirja, Lejla Bosnjacovic e Madre Maria Emanuel Corradini: sono i nomi delle donne che saranno protagoniste delle interviste volte “a creare ponti tra culture e religioni diverse tra donne e non solo” ha detto il prefetto Daniela Lupo.

“È un’iniziativa di grande rilievo perché consente di avere come protagonisti i giovani e un mondo femminile che, attraverso le interviste, sarà dagli stessi svelato ed esaltato nella loro peculiarità e ricchezza. Un modo nuovo, diverso ed efficace di far dialogare e mettere a confronto il prezioso mondo femminile” ha detto invece il sindaco e presidente della Provincia di Piacenza, Patrizia Barbieri.

