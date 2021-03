Camusso e Schlein sull’8 marzo: “Ancora tanta strada da percorrere per la parità”

“Moltissimo è stato fatto, ma la strada è ancora lunga” dice a proposito della parità di genere Susanna Camusso, responsabile delle politiche di genere della Cgil ed ex segretaria del sindacato. Le sue parole trovano sponda nelle nuove generazioni rappresentate da Elly Schlein, 35 anni e vicepresidente della Regione Emilia Romagna.

Le relatrici d’eccezione hanno animato il dibattito organizzato per l’8 Marzo da Arci, Cgil e Articolo21 in diretta streaming, sul tema “Il Lavoro ed i Diritti delle Donne: una riflessione sempre presente”.

“Le tematiche di genere devono avere una trasversalità – ha continuato Schlein – toccare ad esempio anche la dimensione del lavoro o fiscale. Ad esempio: è possibile che gli assorbenti siano tassati come un bene di lusso? In Italia se poni questa domanda trovi sempre chi sogghigna, in altri Paesi non è così”.

MARTEDI’ 9 MARZO SU LIBERTA’ IL SERVIZIO COMPLETO