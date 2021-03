Famiglie in crisi causa lockdown: “In molti casi aumentato livello dello scontro”

“Stiamo ancora cercando di capire quanto questi mesi di forzata convivenza, come nel lockdown, possano aver inciso sulla instabilità coniugale, sulla tenuta o sullo sfaldamento delle relazioni. Ma diciamo che la pandemia ci propone due tipologie di famiglie: quelle che hanno trovato una strada per ricompattarsi, compresi dunque i figli – spesso adolescenti e dunque in una fase particolarmente delicata – e quelle che erano già ad alta conflittualità prima del Covid, e che in questi mesi hanno visto aumentare ulteriormente il livello dello scontro”, a parlare è l’avvocato Margherita Prandi, legale con una lunga esperienza di diritto di famiglia, che di quelle coppie prima e durante la pandemia ne ha viste tante.

