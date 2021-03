Il balzo per attraversare la strada e il lupo prende la via dei campi. VIDEO

Questa volta l’avvistamento si è registrato in Valdarda e più precisamente in località Bosco di Sotto, sul circuito conosciuto come “Giro di Baselica” poco fuori Fiorenzuola. E’ stato un nostro lettore a immortalare il balzo e la corsa verso i campi aperti di un meraviglioso esemplare di lupo che si è ritrovato nel pieno della passeggiata domenicale di alcune faiglie che hanno scelto la zona per trascorrere in tranquillità la giornata festiva. Un evento sempre più frequente che testimonia come, rispetto a diversi anni fa, questi animali abbiano modificato i propri percorsi e gli ambienti di caccia, sempre più a ridosso dei centri abitati.

