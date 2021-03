“Nel Mirino”, una puntata speciale per l’8 marzo: donne e pandemia

Puntata speciale per “Nel Mirino” tutta dedicata alle donne. Lunedì sera, in occasione dell’8 marzo infatti, su Telelibertà alle 21.30 va in onda un focus dedicato all’altra metà del cielo: il direttore di Telelibertà e Liberta.it Nicoletta Bracchi si concentrerà sul binomio “Donne e pandemia”, andando a evidenziare quale sia il ruolo della donna nell’anno che stiamo vivendo e in cui tutti hanno dovuto rimodulare le loro vite.

Diversi saranno gli ospiti della serata: in primis il presidente della Provincia Patrizia Barbieri, ma anche il consigliere provinciale Valentina Stragliati. Ci saranno poi il dirigente scolastico del liceo Gioia Mario Magnelli, il direttore della Breast Unit dell’Ausl di Piacenza Dante Palli e lo psicologo Stefano Sartori.

Nota (artistica) a parte quella rappresentata dall’attore Mino Manni che leggerà il componimento “Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale” di Montale.

“Diversi saranno i temi trattati – spiega il direttore Bracchi – e tutti legati all’universo femminile a partire dalla giornata dell’8 marzo, riconosciuta internazionalmente come festa della donna che celebra le conquiste sociali, economiche e politiche”. Ecco allora evidenziato il protagonismo femminile nella politica attraverso l’esperienza di chi opera in ambito provinciale, ma senza dimenticarsi delle figure che sono riuscite ad arrivare ad alte cariche politiche nel mondo.