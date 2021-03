Bobbio e turismo, un progetto per la fontana di acqua “salata” in paese

Spunta un progetto che potrebbe dar vita a un acquedotto e collegare la vasca del rio Foino al monastero di San Francesco, perché ci sia una fontana di acqua “salata” in paese, capace di attirare i turisti e valorizzare la romana vocazione termale del borgo. L’ingegner Giuseppe Dall’Ospedale di San Nicolò ha proposto l’idea all’amministrazione comunale per la prima volta nel 2018, poi in mezzo ci sono stati ostacoli e Covid, ma ora all’esperto sembra il momento giusto per il rilancio, complici anche i fondi in arrivo (si spera) legati proprio alle compensazioni dell’emergenza sanitaria.

“Ho fatto il progetto gratis, a costo zero, offerto dalla società Saind Ingegneria, come avevo garantito a suo tempo al sindaco Roberto Pasquali”, spiega l’ingegnere, precisando di essere un “innamorato di Bobbio”, tanto da aver qui comprato una seconda casa nel 2013.

