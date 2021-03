Protesi ortopediche nella nuova puntata di “Vivere in salute” su Telelibertà

Torna l’appuntamento con “Vivere in salute. I giovedì della medicina”. La trasmissione, in onda stasera, giovedì 11 marzo, su Telelibertà alle 20.15, prenderà in esame le protesi ortopediche. Ospite della trasmissione, ideata e condotta dal gastroenterologo Fabio Fornari, sarà Pietro Maniscalco, direttore dell’unità operativa di Ortopedia dell’ospedale di Piacenza.

Nel 2019 sono state confezionate in Italia 220.447 protesi ortopediche (un intervento ogni 2,4 minuti): si tratta di interventi più frequenti fra le donne dato che il 60 per cento di protesi di anca e il 67 per cento di protesi di ginocchio riguarda proprio loro. L’età media dei pazienti varia dai 71 ai 74 anni per le donne e dai 66 ai 69 anni per gli uomini. La trasmissione evidenzierà anche i rischi pari all’1-2 per cento di fallimento precoce dell’impianto protesico per infezioni, problemi meccanici e lussazioni, oltre ai fallimenti tardivi dovuti allo scollamento dopo vent’anni e alle possibili fratture traumatiche in sede di protesi. La puntata si conclude con uno sguardo sul futuro della chirurgia protesica, ricordando che anche nelle sale operatorie ortopediche stanno facendo la loro comparsa il robot, i microscopi e le telecamere ad alta risoluzione.