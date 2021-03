Castel San Giovanni, caos all’uscita di scuola. “Regole di sicurezza non rispettate”

“All’uscita dalle scuole di Castel San Giovanni tanti genitori non rispettano le più semplici regole di sicurezza”. La denuncia arriva dagli agenti della Polizia locale che ogni giorni, lungo via Mazzini e lungo via Nazario Sauro, si trovano davanti le stesse identiche scene. “Ogni giorno – dice il comandante della Polizia locale Marco Andolfi – gli agenti assistono alle stesse scene fotocopia: genitori che arrivano in auto e intanto parlano al telefono, altri che non indossano la mascherina oppure non controllano che i figli la indossino. Altri ancora – aggiunge Andolfi – caricano i figli sul sedile anteriore dell’automobile e nemmeno si preoccupano di allacciare loro la cintura. Capiamo – aggiunge Andolfi – l’esigenza del momento, la fretta e l’urgenza di prendere i bambini ma esistono regole e soprattutto esiste il dovere di dare il buon esempio ai più piccoli e prima ancora di non mettere a repentaglio la loro sicurezza”.

