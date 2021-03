Sarmato, finalmente ultimato l’atteso sottopasso ferroviario

A distanza di un anno, il tanto atteso sottopasssaggio della stazione ferroviaria è stato ultimato ed è ora a disposizione dei viaggiatori. Si trova sul lato alla destra della stazione (dove è stata anche asfaltata l’area immediatamente circostante del piazzale) e dopo una rapida serie di scalini si scende nel corridoio principale, illuminato da luci a led a basso consumo energetico e dotato di un monitor a muro con l’indicazione dei treni in arrivo, sul modello delle stazioni più importanti. Il sottopasso consente quindi di raggiungere il secondo binario in sicurezza, evitando ai viaggiatori di attraversare a piedi i binari come finora accaduto.

Il cantiere di Rete Ferroviaria Italiana, che si è assunta interamente l’onere di realizzare il progetto a sue spese, era iniziato lo scorso maggio ma soltanto un mese dopo le trivelle si erano dovute fermare: una eccessiva pressione dell’acqua dal sottosuolo aveva danneggiato la vicina e storica stazione ferroviaria, rendendola inagibile a causa di crepe, cedimenti e rischio di crolli. Una situazione che, nonostante la prima messa in sicurezza, perdura tuttora, anche dopo la fine del cantiere.