Si Cobas, in centinaia sul Pubblico Passeggio per la manifestazione sindacale

Centinaia di persone con la bandiera dei Si Cobas si sono radunate sul Pubblico Passeggio a Piacenza per manifestare solidarietà ai due esponenti sindacali ai domiciliari in seguito agli scontri del 1 febbraio al polo logistico di Piacenza e per difendere i diritti dei lavoratori della logistica. Diversi i pullman di manifestanti arrivati anche da altre città, due anche da Roma. L’area è presidiata da un imponente dispiegamento delle forze dell’ordine. Gli organizzatori hanno invitato i manifestanti a rispettare le distanze imposte dalle normative anti Covid. “Non siamo criminali” urlano i manifestanti.

“Dicono che non siamo un sindacato corretto ma tutti sanno che gli altri sindacati non hanno fatto niente per Piacenza. Noi abbiamo raccolto soldi per chi aveva bisogno durante il lockdown questo lo devono sapere tutti” dicono a microfoni i rappresentanti sindacali. Segue lo slogan “Questura via”.