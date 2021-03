Ambulatori itineranti, 140 vaccinazioni nel weekend a Monticelli e Pontenure

Continuano le vaccinazioni nel Piacentino. Gli ambulatori di prossimità dell’Ausl, nel fine settimana appena terminato, hanno fatto tappa a Monticelli e Pontenure.

A Monticelli, sabato 14 marzo, sono stati una settantina gli over 80 che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid, altrettanti ieri a Pontenure.

Gli ambulatori di prossimità sono rivolti in particolare agli anziani over 80 fragili, con difficoltà sociali o logistiche che rendono faticoso raggiungere i cinque punti vaccinali già attivati sul territorio.

Soprattutto nelle aree di montagna e nella Bassa, diverse amministrazioni stanno cercando, insieme all’Azienda sanitaria locale, soluzioni utili per venire incontro alle esigenze dei cittadini che hanno problemi di mobilità. La prima tappa dell’ambulatorio di prossimità era stata a Vernasca il 6 marzo scorso.