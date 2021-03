Ubriaco tenta di entrare al bar, ma il titolare lo blocca. Scatta la lite e la denuncia

Domenica mattina, 14 marzo, i carabinieri del Radiomobile di Piacenza hanno denunciato un 38enne, marocchino, residente a Piacenza, con precedenti penali, per minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

La pattuglia, che stava svolgendo un normale servizio di controllo del territorio, è intervenuta intorno alla 9.30 in via Marinai d’Italia, a Piacenza, presso un esercizio pubblico dove, il 38enne, ubriaco, ha cercato di entrare, ma è stato bloccato dal titolare, un 43enne.

Ne è nata una lite e una breve colluttazione tra i due, a seguito della quale sia il titolare del bar che il 38enne hanno riportato lievi ferite. I due sono stati medicati dai sanitari del 118 intervenuti sul posto ma, il 38enne, per lo stato di agitazione in cui versava, ha assunto atteggiamenti aggressivi sia nei confronti del personale medico che dei carabinieri. E’ stato sedato e trasportato presso l’ospedale di Piacenza per le cure.

I carabinieri del Radiomobile, quindi, hanno denunciato l’uomo e lo hanno anche sanzionato per ubriachezza ed inosservanza della normativa Covid-19.