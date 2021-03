Auto si ribalta nel canale a San Bonico. Lievi ferite per la conducente

Incidente a San Bonico, frazione di Piacenza, nel pomeriggio di martedì 16 marzo. Intorno alle 15, per cause da chiarire, un’auto condotta da una ragazza è uscita di strada mentre percorreva via Nuvolone e si è ribaltata nel canale. La 23enne alla guida ha riportato lievi lesioni e fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Sul posto i soccorritori inviati dal 118, i vigili del fuoco e la polizia locale che ha regolato il traffico.

