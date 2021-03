Domani chiusi i Giardini Margherita per le operazioni sul cedro monumentale

Domani, giovedì 18 marzo, i Giardini Margherita saranno chiusi per l’intera giornata per consentire alcuni interventi programmati sul cedro monumentale, crollato lo scorso dicembre in seguito alla fitta nevicata che si è abbattuta su città e provincia.

Il Comune fa sapere che le operazioni, pronte a partire già dalla prima mattina, saranno svolte dal team arboricolturale dell’azienda che ha in gestione la cura del verde pubblico, sotto la soprintendenza dello staff agronomico.