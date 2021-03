Verde e decoro dei cimiteri: alpini a supporto del Comune di Ponte dell’Olio

Gli alpini del gruppo di Ponte dell’Olio supporteranno il Comune nella manutenzione del verde e nel decoro dei cimiteri delle frazioni.

Da aprile le Penne nere, capitanate dal capogruppo Luciano Badini, inizieranno la loro attività nei cimiteri di Folignano, Cassano, Castione, Sarmata, Biana e Torrano e in particolare, in coordinamento con il Servizio tecnico comunale, saranno impegnati nello sfalcio dell’erba, nella tosatura di siepi di modeste dimensioni, nel contenimento cespugli, arbusti e rampicanti, nel controllo del decoro del luogo e delle pertinenze di proprietà comunale. Al cimitero di Torrano interverranno solo per la parte esterna.

L’attività è stabilita attraverso un accordo annuale tra Comune e gruppo Alpini approvato dalla Giunta comunale ed è ausiliaria a quella dei cantonieri che da aprile gestiranno il servizio del verde. Gli alpini impegnati in questa iniziativa sono 12. “Un’iniziativa importante – commenta il sindaco Alessandro Chiesa – il cui obiettivo è quello di migliorare sempre più la cura e il rispetto dei nostri defunti”.