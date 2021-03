Una vita dedicata agli anziani: addio a Renato Dapero, portato via dal Covid

Il Covid si è portato via a soli 73 anni Renato Dapero, ex direttore dell’Istituto Andreoli di Borgonovo nonché figura molto nota nell’ambito socio sanitario e dell’assistenza agli anziani. Dapero è stato l’ultimo direttore, dagli anni Novanta al 2006, dell’Andreoli prima che si trasformasse in Asp Azalea fondendosi con l’Albesani di Castel San Giovanni. Prima ancora, sempre a Castello, era stato vicesegretario in Comune. Dopo la pensione, con la figlia Giulia, aveva fondato “Dapero Edizioni”, con cui si occupava di stampa del settore, sempre in abito socio sanitario e assistenziale. Era l’organizzatore, tra le altre cose, dell’annuale Meeting delle professioni di cura. Era stato tra i fondatori e presidente dell’Associazione nazionale operatori sanitari e dell’Associazione nazionale manager del sociale e del sociosanitario.

