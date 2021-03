Manifestazione davanti alla Questura per Pallavicini e Arafat: 20 persone segnalate

Sarebbero una ventina le persone segnalate per aver organizzato una manifestazione in favore dei leader sindacali Carlo Pallavicni e Mohamed Arafat lo scorso 10 marzo davanti alla questura di Piacenza. La Digos avrebbe inviato le segnalazioni alla Procura della Repubblica che, al momento, non ha ancora formulato le ipotesi di reato che potrebbero comunque essere quelle di manifestazione non autorizzata. Circa 150 persone si erano infatti incontrate davanti alla questura per chiedere la liberazione di Arafat e Pallavicini, agli arresti domiciliari in seguito agli scontri avvenuti la notte di lunedì 1 febbraio davanti alla Tnt-FedEx. Con i due leader sindacali erano finiti nei guai altre 27 persone che erano state indagate, tra cui cinque colpite da obbligo di dimora.

