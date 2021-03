Droga negli slip e in casa 4 etti di marijuana e bilancini: arrestato 21enne

Un piacentino di 21 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nella sera di venerdì 26 marzo, dai carabinieri della stazione di Piacenza Levante, coadiuvati dai colleghi della sezione operativa della Compagnia di Piacenza e da personale della stazione di Piacenza Principale.

Durante un servizio di controllo nella zona della Veggioletta i militari hanno fermato il giovane a bordo di una bicicletta, il quale ha manifestato segni di agitazione. Dalla perquisizione è emerso un piccolo involucro con 6 grammi di cocaina, nascosto nelle parti intime In casa, nella stanza da letto, dietro la porta e sotto la scrivania sono stati rinvenuti 5 barattoli di vetro che complessivamente contenevano 417 grammi di marijuana, oltre a due bilancini di precisione e materiale necessario per il confezionamento di stupefacenti. Il giovane quindi è stato portato in caserma e arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. E’ stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.