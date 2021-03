Farnese in giallo per la sensibilizzazione sull’endometriosi

Palazzo Farnese illuminato di giallo, simbolo (a Piacenza, come nelle altre città italiane che hanno scelto di accendere i riflettori sui propri monumenti storici) del sostegno alla campagna di informazione e sensibilizzazione sull’endometriosi portata avanti dal team della Worldwide Endomarch nel nostro Paese.

Oggi, infatti, avrebbe dovuto svolgersi l’edizione 2021 della manifestazione podistica che da otto anni, in 55 capitali del mondo, viene organizzata come occasione per promuovere la conoscenza di una malattia cronica che affligge, secondo le stime più recenti, una donna su dieci in età fertile. A causa dell’emergenza sanitaria, l’evento si è tenuto virtualmente, anche grazie alla collaborazione dei Comuni che hanno aderito alla chiamata per portare l’attenzione dell’opinione pubblica su una patologia che, a dispetto della sua diffusione e del forte impatto sociale, spesso non riceve adeguata considerazione.

Nel mese di marzo, dedicato alla consapevolezza sull’endometriosi, favorire la divulgazione significa, come sottolinea il Team Italy della Worldwide Endomarch, evidenziare l’importanza della prevenzione e contrastare l’indifferenza.