“Endometriosi, ecco i campanelli d’allarme”: convegno a palazzo Farnese

Convegno sull’endometriosi a palazzo Farnese, per approfondire questa malattia cronica dell’apparato genitale femminile. L’appuntamento è stato organizzato da Alice, l’Associazione lotta italiana per la consapevolezza sull’endometriosi, patologia che colpisce in media una persona di sesso femminile su dieci e per la quale, ad oggi, non esiste una cura. I dettagli nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.

