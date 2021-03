Controlli, due fratelli si scagliano contro le forze dell’ordine: denunciati

Due fratelli di nazionalità straniera bevevano alcolici nei pressi di un bar a Carpaneto violando le norme anti Covid. Fermati dalla guardia di finanza per un controllo, più volte hanno rifiutato di fornire le proprie generalità e di esibire i documenti. Le Fiamme gialle hanno chiesto il supporto dei carabinieri. I due uomini sono stati invitati a seguire i militari in caserma ma hanno continuato a mostrare un atteggiamento litigioso sfociato in una colluttazione. Un militare è stato colpito al capo e ha riportato alcune contusioni. Infine i due sono stati condotti in caserma, entrambi avevano precedenti per reati contro la persona. Sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale.

