Da illustratore ad apicoltore: “In Valtidone condizioni ideali per miele biologico”

“In Valtidone ho trovato le condizioni ideali per produrre miele biologico”. Diego Pagani, quarantottenne apicoltore presidente di Conapi, Consorzio Nazionale Apicoltori ha scelto la Valtidone come luogo ideale in cui impiantare i suoi 800 apiari. Originario del Novarese, Pagani da due anni risiede in pianta stabile a Piozzano.

“Qui – dice – ci sono ancora poche fabbriche, la zona è ancora relativamente poco antropizzata e non ci sono grandi colture intensive”. Pagani, che in passato è stato un illustratore, dispone di 800 arnie dislocate in 30 differenti luoghi, partendo da Rottofreno risalendo la Valtidone fino a Pecorara.

“Questo è un lavoro che ha una stagionalità molto intesa e poi è un lavoro che va fatto in silenzio, io per la maggior parte del mio tempo non proferisco parola. Alla sera quando hai finito di lavorare ti devi mettere a studiare”.

