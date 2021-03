Parchi in città presidiati da gruppi volontari: “Piccoli lavori di manutenzione”

D’ora in poi le guardie ecologiche volontarie e il corpo dei “Rangers” contribuiranno al presidio delle aree verdi di Piacenza, anche attraverso piccole opere di manutenzione.L’amministrazione comunale ha infatti sottoscritto una convenzione – dal valore di 12mila euro per tre anni – con queste associazioni. “Rispetto al passato – spiega l’assessore all’ambiente Paolo Mancioppi – le guardie ecologiche volontarie e il corpo dei Rangers si occuperanno non solo del controllo di parchi e campi gioco in città, ma anche e soprattutto del presidio con alcuni interventi di sistemazione in caso di pericolo. Siamo soddisfatti della convenzione sottoscritta”.

