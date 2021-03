Totem a energia solare e una palestra sul tetto: i progetti degli studenti del Polo Volta

I ragazzi del Polo superiore Volta di Castel San Giovanni immaginano una ripartenza dove lo sport abbia un ruolo primario. Le loro idee le hanno presentate durante l’ultima edizione di “Milano Digital Week”, sotto forma di tre progetti. Suddivisi in tre squadre, i ragazzi del Volta hanno ideato “Volta Sport”, un gioco in scatola con materiale di recupero, e hanno riprogettato gli spazi della loro scuola per ricavarne campetti polivalenti, pareti per arrampicate, totem che funzionano a energia solare, un percorso salute e persino una palestra sul tetto della scuola.

