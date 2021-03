Castel San Giovanni in lutto: addio a Pier Luigi Righi, il “nonno matricola”

Si è spento Pier Luigi Righi, ex dirigente della Vetreria di Borgonovo ed ex imprenditore che tre anni fa aveva stupito tutti iscrivendosi, all’età di 81 anni, alla facoltà di Economia dell’Università Cattolica di Piacenza. Alle spalle, questo “nonno matricola”, come era stato soprannominato, aveva una vita fatta di tanto lavoro e passioni.

In età giovanile aveva lavorato come ragioniere per poi fare rientro in Valtidone per lavorare come dirigente e successivamente come direttore generale della vetreria. In seguito, aveva trascorsi lunghi periodi in Russia nelle vesti di imprenditore. Nel 2019, aveva deciso finalmente di recuperare quel vecchio sogno, che era anche una promessa che a suo tempo aveva fatto alla madre, e cioè quella di laurearsi. Da quel momento non aveva smesso un attimo di studiare e di aggiornarsi.

“Era molto intuitivo – dice chi lo ha conosciuto bene – metteva molta determinazione e molto entusiasmo in tutte le cose che faceva”. Lascia i figli Marcello e Giovanni e i nipoti Monica, Camilla, Margherita e Alberto. I funerali mercoledì in Collegiata alle 15.

