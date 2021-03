Il Rotary dona oltre trenta tablet alle scuole piacentine: “In aiuto agli studenti fragili”

Oltre trenta tablet donati a diverse scuole cittadine da parte del Rotary Club Sant’Antonino. Stamattina (31 marzo) i referenti dell’ente insieme agli assessori Jonathan Papamarenghi (formazione) e Federica Sgorbati (servizi sociali) hanno consegnato i dispositivi digitali alla media Dante in via Piatti, alla primaria De Amicis in via Farnesiana e al conservatorio Nicolini in via Santa Franca. “I tablet – spiega Simona Favari, preside del quarto circolo didattico di Piacenza – servono a supportare le famiglie più fragili nello svolgimento delle lezioni online, soprattutto in questo periodo di pandemia in cui le differenze si acuiscono”.

Gli strumenti tecnologici – di cui 10 destinati alla De Amicis, 16 alla Dante e cinque al Nicolini – sono stati distribuiti dai rappresentanti del Rotary Club Sant’Antonino Maria Grazia Sabato e Giuseppe Isola, con l’obiettivo di “aiutare gli studenti in condizioni di vulnerabilità per motivi di salute, che per questo devono assolutamente essere protetti da qualunque rischio di contagio, frequentando a distanza anche nei momenti di didattica in presenza”. Una restante parte dei tablet è andata al reparto di ematologia dell’ospedale di Piacenza.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI