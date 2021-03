Perde il controllo dell’auto e si schianta in un canale: 35enne miracolata

Un enorme spavento, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza per la donna alla guida della Bmw che nella tarda serata di mercoledì 31 marzo è stata protagonista di uno spettacolare incidente a Gazzola. Poco dopo le 20 infatti, la donna che procedeva lungo la strada Provinciale 7 in direzione Piacenza, ha improvvisamente perso il controllo della vettura, invadendo la carreggiata opposta e terminando la propria corsa in un profonda canale ai margini della strada. Immediata è scattata la macchina dei soccorsi: la dinamica lasciava intendere conseguenze molto gravi e per questo è stato allertato il servizio di elisoccorso che, dopo il decollo da Brescia, ha fatto ritorno nella città lombarda. La donna infatti, una 35ennne, è riuscita a riemergere dall’abitacolo: sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 e della Croce Rossa di San Nicolò, ma le condizioni della giovane non preoccupavano i soccorritori. Sul posto per i rilievi di legge i carabinieri di Agazzano.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà