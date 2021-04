Entro fine aprile pronti due campi da padel a Castel San Giovanni

Castel San Giovanni entro fine aprile avrà due campi per il gioco padel. La città capofila della vallata entrerà nel novero dei comuni che ospitano campi per la pratica di questo sport (simile al tennis) oggi parecchio in voga. Saranno gli unici due a disposizione in tutta la Val Tidone e saranno ospitati all’interno del Tennis Club Campagnoli in un’area di tremila metri quadrati dove è già stata realizzata la platea su cui verrà posato il manto di erba sintetica.

I due campi da padel saranno al momento scoperti. “In futuro – dice il presidente del Tennis Club Andrea Rebecchi – contiamo di realizzare la copertura per rendere disponibile l’area gioco anche durante il periodo invernale”. Per informazioni si può inviare una mail a [email protected]