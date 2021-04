Emporio solidale, Unilever dona prodotti per l’igiene grazie a uno studente

E’ stata l’ostinazione del giovane Tommaso Morino, studente del liceo Colombini, a convincere la multinazionale Unilever a donare diversi scatoloni di prodotti per l’igiene e materiale di cancelleria a favore dell’emporio solidale di Piacenza. “Questa struttura è un esempio vero e concreto di solidarietà”, dice il ragazzo, che – dopo aver conosciuto l’emporio attraverso un progetto scolastico – si è speso in prima persona per favorire la sinergia con Unilever e concludere questa prima donazione.

