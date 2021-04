Lite di fronte a un bar a Calendasco: parte una coltellata, ferito un giovane

Grave fatto di sangue nella serata di martedì 6 aprile a Calendasco: poco prima delle 22, una lite nata di fronte ad un bar, ovviamente chiuso, situato in via Dante è sfociata nel sangue, con uno dei contendenti che avrebbe estratto un’arma da taglio e colpito il rivale. Non sono ancora chiari i contorni dell’episodio, ma l’uomo colpito dall’arma da taglio, un giovane di nazionalità straniera, è stato ritrovato riverso su di una panchina e si trova ora in condizioni piuttosto gravi ed è stato condotto d’urgenza all’ospedale di Piacenza. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri di Castel San Giovanni che hanno avviato gli accertamenti del caso. Ancora non si hanno notizie di fermi.

