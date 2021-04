A “Vivere in salute” si parla di sordità e problemi all’udito

A distanza di circa un mese dalla Giornata mondiale dell’udito che ricorreva lo scorso 3 marzo, il nuovo appuntamento di “Vivere in salute. I giovedì della medicina” tratterà il tema della sordità e della riduzione dell’udito. Stasera, 8 marzo, alle 20.15 su Telelibertà, il gastroenterologo Fabio Fornari, direttore scientifico e ideatore della trasmissione, incontrerà Domenico Cuda, direttore dell’unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria dell’ospedale di Piacenza che da maggio sarà anche il presidente nazionale della Società italiana di Otorinolaringoiatria.

La conferma arriva in primis dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo la quale circa il cinque per cento della popolazione è affetta di ipoacusia invalidante. Ma fra i dati interessanti emersi nel corso della trasmissione c’è anche quello che riguarda i bambini con ipocusia nei Paesi in via di sviluppo che, a causa di questo problema, spesso non ricevono alcuna istruzione.