Accoltellò l’amico in via Colombo, condannato a 9 anni e 6 mesi

E’ stato condannato a una pena di nove anni e sei mesi il 48enne accusato di tentato omicidio premeditato per aver colpito con un coltello alla schiena e al petto un amico 29enne, rimasto gravemente ferito. L’episodio si era verificato in via Colombo a Piacenza la sera del 17 gennaio 2020. L’aggressore in tribunale un mese fa si era detto pentito, “ho rovinato due vite” aveva dichiarato.

