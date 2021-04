Ponte di Pievetta: entro fine maggio la consegna del cantiere

Il lungo e sofferto cantiere del ponte di Pievetta, tra Castel San Giovanni e Pieve Porto Morone, è ormai arrivato al termine. “La prossima settimana – dicono i responsabili – contiamo di asfaltare l’ultimo pezzo di corsia su cui attualmente sono in corso i lavori, dopodiché toglieremo i new jersey”. Da quel momento, in teoria, si tornerà a circolare a doppio senso su tutta la lunghezza del ponte eccetto nei tratti dove verranno sistemati i giunti, dove per un po’ di tempo insisterà il senso unico alternato. La riconsegna del cantiere è prevista entro fine maggio, con due mesi di anticipo rispetto alla tabella di marcia. I “forzati” del ponte, e cioè i pendolari costretti ad un inverno in coda, potranno finalmente riappropriarsene per intero e con loro anche centinaia di camionisti oggi costretti a giri interminabili, visto che il passaggio ai mezzi pesanti lungo il ponte di Pievetta è stato loro interdetto.

