Colpo in tipografia: due giovani arrestati mentre compiono il furto

Finisce male il tentativo di furto per due giovani che, nella nottata del 9 aprile, sono stati arrestati dai carabinieri di Cremona, dopo essersi introdotti all’interno di una tipografia.

Si tratta di un 29enne residente a Cremona, disoccupato e pregiudicato e di una 22enne russa, residente a Villanova d’Arda, disoccupata e incensurata, che, dopo aver forzato e rotto un lucchetto ed una finestra dell’edificio, si sono introdotti all’interno dell’edificio rubando della carta filigranata e dei macchinari tipografici; oltre a ciò, a seguito di perquisizione, i due giovani sono stati trovati in possesso anche di arnesi ed attrezzi utilizzati per l’effrazione appena commessa. Colti in flagranza i due sono stati arrestati.