Terza rapina in pochi giorni nei supermarket: indagini della polizia

Salgono a tre le rapine commesse ai danni di supermercati cittadini nelle ultime settimane. Ai colpi messi a segno da un rapinatore solitario al Crai di via Campagna e al Gulliver di via Rio Farnese, va aggiunto un colpo messo a segno al Penny Market di via Conciliazione. Anche in questo caso come nei precedenti due casi, a colpire un rapinatore solitario con il volto nascosto da mascherina antivirus e cappellino. Rapine fotocopia anche nel “modus operandi”. Il bandito infatti in tutti e tre i casi si è avvicinato alla spalle della cassiera, l’ha afferrata, strattonata ed arraffato il denaro contenuto nella cassa. Al Crai e a Gulliver il malfattore aveva portato via circa mille euro. Non è stato invece possibile capire quanto sia riuscito a portare via il malfattore al Penny Market. Anche in questo caso, come negli altri due casi, indaga la polizia. Se il “modus operandi” e gli obbiettivi sembrano essere gi stessi, differente sembrerebbe essere la descrizione del malvivente.

IL SERIVIZIO COMPLETO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’ IN EDICOLA