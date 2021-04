Pianello piange la storica farmacista Giancarla Sdraiati. Aveva 63 anni

Se n’è andata in silenzio a soli 63 anni, Giancarla Sdraiati, storica farmacista conosciutissima a Pianello dove per anni ha lavorato nella farmacia Buroni di piazza Umberto I. Dietro di sé ha lasciato il ricordo di una donna benvoluta, animata da uno spirito profondamente garbato e a cui tutti i pianellesi avevano imparato a voler bene. In precedenza aveva lavorato anche a Piozzano.

“Era una persona molto professionale e al tempo stesso gentile, educata e sempre disponibile” ricorda Eleonora Pinotti, titolare della farmacia.

“Era una persona amatissima da tutti i pianellesi – dice il sindaco Gianpaolo Fornasari – e non solo perché era una brava farmacista, ma perché era l’incarnazione di cosa voglia dire vivere in maniera umile, praticando il bene in modo silenzioso e senza pretendere nulla in cambio. Nonostante le prove a cui la vita l’aveva sottoposta sapeva trasmettere una serenità enorme a chi le stava accanto”. Lascia i fratelli Paolo ed Elvira e le nipoti.