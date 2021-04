Piogge, fulmini e vento: ancora due giorni di forte maltempo sul Piacentino

Quella di oggi, lunedì 12 aprile, sarà un’altra giornata all’insegna del maltempo. Il servizio regionale ha diramato infatti un nuovo bollettino di allerta meteo valevole dalla mezzanotte di oggi fino a quella di domani di colore giallo per la nostra provincia. Il territorio piacentino sarà infatti interessato da un forte peggioramento con piogge sparse che saranno accompagnate da fulmini e vento che interesseranno soprattutto le zone appenniniche. Una situazione che comporterà per alcuni giorni temperature ben al di sotto delle medie stagionali e che potrebbe non risolversi in maniera completa nei giorni successivi.

