Ramadan, multato il centro islamico di via Mascaretti: “Preghiera non consentita”

Con l’inizio del Ramadan per i fedeli musulmani, scattano anche i controlli della polizia municipale. Ieri sera (12 aprile) le pattuglie hanno effettuato un intervento nella struttura islamica di via Mascaretti, non riconosciuta come luogo di culto dal Comune (a differenza di quella in strada Caorsana). Formalmente si tratta di un centro culturale, perciò le forze dell’ordine hanno sanzionato per 400 euro il responsabile: in zona arancione, infatti, questi spazi dovrebbero essere chiusi. In quel momento – fa sapere l’amministrazione comunale – gli islamici stavano celebrando l’avvio del mese che commemora la prima rivelazione del Corano a Maometto. Un’attività di preghiera teoricamente non permessa, che è stata quindi segnalata dagli agenti della polizia municipale di Piacenza: adesso l’avvocatura di palazzo Mercanti si sta attivando per tutti gli accertamenti del caso, affinché l’immobile di via Mascaretti venga utilizzato secondo le norme vigenti. “Come promesso, i controlli della polizia locale sono stati svolti fin dal primo giorno di Ramadan – dichiara l’assessore alla sicurezza Luca Zandonella – e proseguiranno anche nelle prossime settimane per garantire il rispetto delle normative legate sia all’utilizzo della struttura che al contenimento della pandemia”.

