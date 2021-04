Ubriachi alla guida coinvolti in tre incidenti: denunciati e auto sequestrate

A Calendasco, Rivergaro e Piacenza: patenti ritirate e auto sequestrate. Tre automobilisti sono stati denunciati dai carabinieri di Piacenza per guida in stato di ebbrezza alcolica e in un caso anche per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. Dagli accertamenti eseguiti dai militari delle Stazioni di San Nicolò, Rivergaro e dal Radiomobile della Compagnia di Piacenza è risultato che i tre erano sotto effetto dell’alcol mentre guidavano e, secondo i militari, questa sarebbe stata la causa degli incidenti.

INCIDENTE CALENDASCO- Nel pomeriggio di Pasquetta, intorno alle 17.00, un’autovettura esce di strada e finisce nel campo adiacente la carreggiata. Alla guida un operaio di 20 anni della zona, rimasto seriamente ferito e trasportato all’ospedale di Piacenza. I rilievi erano stati effettuati da una pattuglia di San Nicolò prontamente intervenuta sul posto insieme a personale dei vigili del fuoco e al 118. Il conducente aveva un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito.

INCIDENTE A RIVERGARO – Alle 18.30 circa del 2 aprile, lungo la statale 45, nei pressi di Rivergaro, due autovetture si scontrano frontalmente. Uno schianto molto pesante, con i conducenti rimasti incastrati nelle lamiere e un lungo lavoro da parte dei vigili del fuoco per estrarli. Lo scontro comporta anche la chiusura al traffico della statale 45 per consentire la rimozione dei veicoli e la pulizia della carreggiata. I rilievi vengono effettuati dai carabinieri di Rivergaro. Un automobilista coinvolto, un 56enne della zona, dopo gli accertamenti sanitari effettuati presso l’ospedale di Parma, dove era stato trasportato in serie condizioni, è risultato in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolico pari a 2,09 g/l e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

INCIDENTE A PIACENZA – Sabato, 10 aprile, poco prima delle 22.00, in via Boselli, a Piacenza, una Citroen C3 condotta da una giovane studentessa di 20 anni, si scontra con una vettura parcheggiata lungo la via. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco e per i rilievi la pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Piacenza. La giovane studentessa, trasportata all’ospedale di Piacenza per le cure del caso, aveva un tasso alcolemico pari 1,10 g/l.