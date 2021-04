Ponte Lenzino, via libera della Prefettura alla manifestazione

“La prefettura ha autorizzato la manifestazione di sabato pomeriggio, 17 aprile, alle 16 a Ponte Lenzino”. La comunicazione è arrivata dagli uffici di via San Giovanni all’Unione Montana delle Alte Valli Trebbia e Luretta. Intanto la scelta di Anas e Soprintendenza di non considerare il progetto alternativo al nuovo ponte proposto dai sindaci fa ancora discutere. “A cosa è servito chiedere agli amministratori del luogo il loro parere sul ponte per poi disattendere le loro richieste” si chiede il vicesindaco di Ottone Lucia Girometta. “C’è lo sconcerto di tutti per questa scellerata decisione: dopo polemiche, nascita di comitati, raccolta di firme e interventi di personalità di spicco, sembra che Anas e Soprintendenza non cambino idea e continuino a preferire un nuovo ponte di 80 metri costruito sul tracciato esistente. Invece, è necessario un ponte definitivo, moderno, sicuro che elimini le due pericolose curve e renda più agevole il percorso”. Girometta chiama poi a raccolta la popolazione per l’appuntamento di sabato. “L’Unione montana ha chiesto alla Prefettura la possibilità di manifestare contro la scelta di chi non ama la Val Trebbia. Nel rispetto delle norme anti-Covid, ci saremo in tanti perché abbiamo a cuore lo sviluppo della valle”.

