Vivere in salute: focus sul Pronto soccorso alle 20.15 su Telelibertà

Decima puntata per la trasmissione “Vivere in salute. I giovedì della medicina” tutta dedicata al pronto soccorso dell’ospedale e ai suoi 110 mila accessi annui. Stasera, giovedì 15 aprile, alle 20.15 su Telelibertà, a intervenire sarà Andrea Magnacavallo, direttore dell’unità operativa complessa di pronto soccorso e medicina d’urgenza dell’ospedale di Piacenza. Il gastroenterologo Fabio Fornari, ideatore della trasmissione, condurrà come sempre la serata, focalizzata sull’attività del pronto soccorso di Piacenza.

“Il pronto soccorso rappresenta la porta di ingresso dell’ospedale – spiega Fornari – a Piacenza ogni anno si contano infatti 110 mila accessi da cui si desume che circa un piacentino su tre si rivolga a questa istituzione sanitaria”. La trasmissione si soffermerà anche sui metodi organizzativi in vigore al pronto soccorso.