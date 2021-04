La Union Jack all’esterno del negozio in onore del principe Filippo di Edimburgo

Saracinesca abbassata, bandiera del Regno Unito ben in vista, inno nazionale inglese che suona ininterrottamente.

Enrico Rocca, tabaccaio di via Veneto ha voluto ricordare così la recente scomparsa del principe Filippo di Edimburgo. La passione per l’Inghilterra, per questo commerciante piacentino cinquantottenne è consolidata da molto tempo, complici la musica e lo sport.

“Anni fa andavo a Londra a sentire concerti, a cercare dischi – ha raccontato Enrico – poi in attesa di rientrare ho cominciato a seguire partite di calcio e così ho conosciuto il Milwall, club calcistico della città di Londra, e i suoi fantastici tifosi”.

